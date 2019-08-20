Визначилась бригада арбітрів матчу Ліги Європи "Еспаньол" – "Зоря"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився з суддівськими призначеннями на перші матчі кваліфікаційного етапу плей-офф Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Зорі”.
Призначення на поєдинок між іспанським клубом “Еспаньолом” і українською командою “Зоря”, який пройде в Барселоні, отримали німецькі судді.
Головним у полі стане Тобіас Штілер. Йому допомагатимуть Майкл Пікель, Крістіан Гіттельман. Четвертим рефері призначений Харм Осмерс.
Делегатом УЄФА виступить Жіль Петтімангін з Франції.
Додамо, що протистояння у Барселоні пройде 22 серпня о 22:00.