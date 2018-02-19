Определены судьи, которые рассмотрят отстранение Труханова и его заместителя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана от занимаемых должностей поступили в Соломенский районный суд Киева. Материалы уже предоставлено судьям, которые будут рассматривать эти ходатайства. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
"По отстранению материалы поступили, их передали судьям", - сказала пресс-секретарь.
По словам Квитченко, ходатайство об отстранении Труханова будет рассматривать судья Дмитрий Кратко, а об отстранении Вугельмана - судья Максим Вишняк.
Сейчас, добавила пресс-секретарь, время судебных заседаний еще не определено.
Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд Киева об отстранении от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.
Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата.
В САП сообщали, что обжалуют меру пресечения Труханову.