Определены судьи, которые рассмотрят отстранение Труханова и его заместителя

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72489 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87571 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90243 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109799 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111841 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122907 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134447 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Определены судьи, которые рассмотрят отстранение Труханова и его заместителя

Определены судьи, которые рассмотрят отстранение Труханова и его заместителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана от занимаемых должностей поступили в Соломенский районный суд Киева. Материалы уже предоставлено судьям, которые будут рассматривать эти ходатайства. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.

"По отстранению материалы поступили, их передали судьям", - сказала пресс-секретарь.

По словам Квитченко, ходатайство об отстранении Труханова будет рассматривать судья Дмитрий Кратко, а об отстранении Вугельмана - судья Максим Вишняк.

Сейчас, добавила пресс-секретарь, время судебных заседаний еще не определено.

Как сообщал УНН, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство в Соломенский районный суд Киева об отстранении от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.

Днем ранее НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, а также задержало трех человек.

15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к мэру Одессы Геннадию Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана также отпустили на личное поручительство народного депутата.

В САП сообщали, что обжалуют меру пресечения Труханову.

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