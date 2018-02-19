Определены судьи, которые рассмотрят отстранение Труханова и его заместителя

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана от занимаемых должностей поступили в Соломенский районный суд Киева. Материалы уже предоставлено судьям, которые будут рассматривать эти ходатайства. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.