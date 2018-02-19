Визначено суддів, які розглянуть відсторонення Труханова та його заступника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення міського голови Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана від займаних посад надійшли до Солом'янського районного суду Києва. Матеріали вже надано суддям, які розглядатимуть ці клопотання. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.
“По відстороненню матеріали надійшли, їх передали суддям”, — сказала прес-секретар.
За словами Квітченко, клопотання щодо відсторонення Труханова розглядатиме суддя Дмитро Кратко, а щодо відсторонення Вугельмана - суддя Максим Вишняк.
Наразі, додала прес-секретар, поки що час судових засідань ще не визначений.
Як повідомляв УНН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання до Солом’янського районного суду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
Днем раніше НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету, а також затримало трьох осіб.
15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова.
Заступника мера Одеси Павла Вугельмана також відпустили на особисту поруку народного депутата.
У САП повідомляли, що оскаржать запобіжний захід Труханову.