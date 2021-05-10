Определен лучший футболист заключительного тура сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинская Премьер-Лига с помощью экспертного совета определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах заключительного, 26-го тура соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
По итогам голосования большинство голосов получил нападающий “Мариуполя” Даниил Сикан, опередивший нападающего Владислава Кулача (“Ворскла”) и защитника Виталия Миколенко (“Динамо”).
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Дополнение
Лучшим тренером заключительного тура сезона избран Мирча Луческу с “Динамо”.