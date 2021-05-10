Визначено найкращого футболіста заключного туру сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за допомогою експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах заключного, 26-го туру змагань, передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
За підсумком голосування більшість голосів здобув нападник "Маріуполя" Данило Сікан, який випередив нападника Владислава Кулача ("Ворскла") та захисника Віталія Миколенка ("Динамо").
До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Доповнення
Найкращим тренером заключного туру сезону обрано Мірчу Луческу із "Динамо".