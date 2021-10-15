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Визит Зеленского в Великобританию может состояться в конце октября - посол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. В конце октября ожидается официальный визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию. Об этом в интервью телеканалу “Дом” рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает УНН.

Цитата

“В конце этого месяца мы ожидаем визит в Соединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины”, — пояснил Пристайко.

По его словам, также планируется заседание стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.

“Я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании уже через месяц смогут посмотреть, что было сделано за год и направить усилия на будущее”, — добавил Пристайко.

Посол также отметил, что подобные визиты происходят постоянно.

“Недавно был вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции (Алексей Резников), которому был интересен опыт Великобритании — как реинтегрировать территории. Нам особенно интересно, что происходило в Северной Ирландии, как эти ненависть, терроризм переросли в политический процесс и сейчас более-менее все утряслось”, — пояснил Пристайко.

Дополнение

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина вскоре должна получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.

Украинские Национальные Новости

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