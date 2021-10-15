Визит Зеленского в Великобританию может состояться в конце октября - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. В конце октября ожидается официальный визит украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Великобританию. Об этом в интервью телеканалу “Дом” рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает УНН.
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“В конце этого месяца мы ожидаем визит в Соединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины”, — пояснил Пристайко.
По его словам, также планируется заседание стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.
“Я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании уже через месяц смогут посмотреть, что было сделано за год и направить усилия на будущее”, — добавил Пристайко.
Посол также отметил, что подобные визиты происходят постоянно.
“Недавно был вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции (Алексей Резников), которому был интересен опыт Великобритании — как реинтегрировать территории. Нам особенно интересно, что происходило в Северной Ирландии, как эти ненависть, терроризм переросли в политический процесс и сейчас более-менее все утряслось”, — пояснил Пристайко.
Дополнение
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина вскоре должна получить от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие.