Україна отримає від Британії ракетне озброєння і військові кораблі - посол

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“Найближчим часом буде придбано два діючих кораблі (тральщика). Їх не треба буде будувати, вони відразу увійдуть до складу ВМС України, — зазначив дипломат. — Це сучасні кораблі, які використовуються в ВМС Великобританії. Вони мають найсучасніше озброєння... відповідають всім стандартам НАТО”. За його словами, Україна також отримає “ракетне озброєння”, що допоможе країні значно посилити свою військово-морську міць.

Крім того, країни мають намір спільно будувати кораблі для потреб ВМС України. “Буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні та у Великій Британії”, — сказав посол.

Деталі

Пристайко нагадав, що в рамках спільного двостороннього співробітництва запланована робота з будівництва двох військово-морських баз. “Це буде два абсолютно нових порти, яких так не вистачає нашим збройним силам і нашому флоту”, — зазначив він. “Це перші дві бази, які будуть побудовані. Є проекти, є британська компанія, яка буде інтегратором цього проекту, роботи вже почалися”, — повідомив він, уточнивши, що для оплати робіт Україна буде використовувати кредитні кошти.

За словами дипломата, в нових портах будуть базуватися війська, проходитимуть тренування, а також буде жити персонал з сім’ями. Бази будуть побудовані за стандартами НАТО, запевнив посол. “Одна база буде на Азовському морі, інша — на Чорному”, — уточнив він. “Нам багато що потрібно зробити, щоб збалансувати можливості Росії і України в Чорному морі. Але ми не женемося за балансом, ми розуміємо, що ми можемо розраховувати на підтримку наших партнерів і друзів — тих, що знаходяться в Чорному морі... Ми не збираємося нападати на Росію, наше завдання — захистити наше узбережжя”, — сказав Пристайко.