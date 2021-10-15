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Україна отримає від Британії ракетне озброєння і військові кораблі - посол

Україна отримає від Британії ракетне озброєння і військові кораблі - посол

Київ • УНН

 • 21173 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю. Про це Пристайко заявив в інтерв’ю телеканалу "Дом", передає УНН.

Цитата

“Найближчим часом буде придбано два діючих кораблі (тральщика). Їх не треба буде будувати, вони відразу увійдуть до складу ВМС України, — зазначив дипломат. — Це сучасні кораблі, які використовуються в ВМС Великобританії. Вони мають найсучасніше озброєння... відповідають всім стандартам НАТО”. За його словами, Україна також отримає “ракетне озброєння”, що допоможе країні значно посилити свою військово-морську міць.

Крім того, країни мають намір спільно будувати кораблі для потреб ВМС України. “Буде розпочато будівництво кораблів меншого класу в Україні та у Великій Британії”, — сказав посол.

Деталі

Пристайко нагадав, що в рамках спільного двостороннього співробітництва запланована робота з будівництва двох військово-морських баз. “Це буде два абсолютно нових порти, яких так не вистачає нашим збройним силам і нашому флоту”, — зазначив він. “Це перші дві бази, які будуть побудовані. Є проекти, є британська компанія, яка буде інтегратором цього проекту, роботи вже почалися”, — повідомив він, уточнивши, що для оплати робіт Україна буде використовувати кредитні кошти.

За словами дипломата, в нових портах будуть базуватися війська, проходитимуть тренування, а також буде жити персонал з сім’ями. Бази будуть побудовані за стандартами НАТО, запевнив посол. “Одна база буде на Азовському морі, інша — на Чорному”, — уточнив він. “Нам багато що потрібно зробити, щоб збалансувати можливості Росії і України в Чорному морі. Але ми не женемося за балансом, ми розуміємо, що ми можемо розраховувати на підтримку наших партнерів і друзів — тих, що знаходяться в Чорному морі... Ми не збираємося нападати на Росію, наше завдання — захистити наше узбережжя”, — сказав Пристайко.

Що було раніше

У жовтні минулого року Зеленський заявив, що в Україні почали будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.

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