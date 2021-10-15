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Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли - посол

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли - посол

Киев  •  УНН

 • 21164 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина вскоре получит от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие. Об этом Пристайко заявил в интервью телеканалу "Дом", передает УНН.

Цитата

“В ближайшее время будет приобретено два действующих корабля (тральщика). Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины, — отметил дипломат. — Это современные корабли, используемые в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение ... соответствуют всем стандартам НАТО ”. По его словам, Украина также получит “ракетное вооружение”, что поможет стране значительно усилить свою военно-морскую мощь.

Кроме того, страны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. “Будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и в Великобритании”, — сказал посол.

Детали

Пристайко напомнил, что в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланирована работа по строительству двух военно-морских баз. “Это будет два совершенно новых порта, которых так не хватает нашим вооруженным силам и нашему флоту”, — отметил он. “Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, является британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались”, — сообщил он, уточнив, что для оплаты работ Украина будет использовать кредитные средства.

По словам дипломата, в новых портах будут базироваться войска, будут проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Базы будут построены по стандартам НАТО, заверил посол. “Одна база будет на Азовском море, другая — на Черном”, — уточнил он. “Нам многое нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей — тех, что находятся в Черном море ... Мы не собираемся нападать на Россию, наша задача — защитить наше побережье”, — сказал Пристайко.

Что было раньше

В октябре прошлого года Зеленский заявил, что в Украине начали строить два государственных украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

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