Візит Зеленського до Великої Британії може відбутися наприкінці жовтня – посол

Цитата

“Наприкінці цього місяця ми очікуємо візит до Об’єднаного Королівства високої делегації на чолі з президентом України”, — пояснив Пристайко.

За його словами, також планують засідання стратегічного діалогу в межах виконання річних домовленостей.

“Я сподіваюся, що міністри закордонних справ України та Британії вже через місяць зможуть подивитися, що було зроблено за рік і направити зусилля на майбутнє”, — додав Пристайко.

Посол також зазначив, що подібні візити відбуваються постійно.

“Нещодавно був віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції (Олексій Резніков), якому був цікавий досвід Великої Британії — як реінтегрувати території. Нам особливо цікаво, що відбувалося в Північній Ірландії, як ці ненависть, тероризм переросли в політичний процес і зараз більш-менш все владналося”, — пояснив Пристайко.

Доповнення

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна має незабаром отримати від Сполученого Королівства військову допомогу, зокрема, ракетну зброю.