Важно, чтобы Китай услышал о том, какие потери Украина понесла в результате российской войны именно от Киева. Так представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал на брифинге рабочую поездку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин, передает УНН.

Я не собираюсь делать никаких оценок того, что может произойти, или пытаться оценить ожидания того, что может произойти, но я считаю, что Китаю важно услышать непосредственно от Украины о том, какие потери Украина понесла в результате российской агрессивной войны, которую, как мы знаем, Китай во многом подпитывает, поддерживая восстановление российской оборонной промышленной базы - заявил Миллер.

Он указал, что важно, чтобы каждая страна в мире признала, что в этой войне есть агрессор и есть жертва. Мир не должен относиться к обеим сторонам так, будто они несут равную ответственность. Миллер также отметил, что когда дело доходит до рассмотрения вопроса о том, как война может закончиться, важно помнить об этих основных принципах.

"И мы ясно дали это понять, когда общались с Китаем на тему войны в Украине. Я знаю, что другие члены НАТО и европейские страны также дали это понять россии. И мы считаем важным, чтобы любая страна - и, конечно, Китай в частности - услышала об этом непосредственно от Украины", - резюмировал Миллер.

Дополнение

Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай. Он анонсировал ряд переговоров по урегулированию войны в Украине с должностными лицами КНР.

В МИД Китая рассказали, что министр иностранных дел Ван И и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут, в частности переговоры по развитию китайско-украинского сотрудничества.