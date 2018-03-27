Визит Климкина в США отменили

"Запланированный на 27-28 марта 2018 визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МИД сообщили, что П.Климкин поедет в Нью-Йорк на открытые дебаты Совета безопасности ООН, где планирует подробно осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН.

Во время пребывания в Нью-Йорке планировался и ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.