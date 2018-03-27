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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 39356 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 61973 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100033 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107704 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115787 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121374 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132609 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Визит Климкина в США отменили

Визит Климкина в США отменили

Киев  •  УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк в США отменен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.

"Запланированный на 27-28 марта 2018 визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МИД сообщили, что П.Климкин поедет в Нью-Йорк на открытые дебаты Совета безопасности ООН, где планирует подробно осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН.

Во время пребывания в Нью-Йорке планировался и ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.

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