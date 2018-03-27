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Візит Клімкіна до США скасували

Візит Клімкіна до США скасували

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка у США скасовано. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.

"Запланований на 27-28 березня 2018 року візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка скасовано", - йдеться у повідомленні.

Раніше у прес-службі МЗС повідомили, що П.Клімкін поїде до Нью-Йорка на відкриті дебати Ради безпеки ООН, де планує детально висвітлити підходи нашої держави до актуальних питань реформування миротворчого напрямку діяльності ООН.

Під час перебування у Нью-Йорку планувалася й низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН.

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