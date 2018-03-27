Візит Клімкіна до США скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка у США скасовано. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
"Запланований на 27-28 березня 2018 року візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка скасовано", - йдеться у повідомленні.
Раніше у прес-службі МЗС повідомили, що П.Клімкін поїде до Нью-Йорка на відкриті дебати Ради безпеки ООН, де планує детально висвітлити підходи нашої держави до актуальних питань реформування миротворчого напрямку діяльності ООН.
Під час перебування у Нью-Йорку планувалася й низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН.