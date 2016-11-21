Военнослужащего задержали за похищение оружия в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей в Днепропетровской области, который похитил оружие. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Установлено, что младший сержант военной службы по контракту во время разгрузки военного имущества части похитил из кабины автомобиля автомат АКСУ-74, намереваясь в дальнейшем распорядиться оружием по своему усмотрению.
Мужчину задержали по "горячим следам". Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.410 (похищение оружия) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.