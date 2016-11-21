Военнослужащего задержали за похищение оружия в Днепропетровской области

Установлено, что младший сержант военной службы по контракту во время разгрузки военного имущества части похитил из кабины автомобиля автомат АКСУ-74, намереваясь в дальнейшем распорядиться оружием по своему усмотрению.

Мужчину задержали по "горячим следам". Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.410 (похищение оружия) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.