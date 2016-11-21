Військовослужбовця затримали за викрадення зброї на Дніпропетровщині

Встановлено, що молодший сержант військової служби за контрактом під час розвантаження військового майна частини викрав з кабіни автомобіля автомат АКСУ-74, маючи намір в подальшому розпорядитися зброєю на власний розсуд.

Чоловіка затримали за "гарячими слідами". Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст.410 (викрадення зброї) КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.