Военнослужащие уничтожили 48 рашистов и 9 единиц на востоке Украины

КИЕВ. 14 июня. УНН. Оперативно-тактическая группировка “Восток” в своем Facebook сообщили, что защитники Украины в районе проведения боевых действий на восточном фронте уничтожили 48 рашистов и 9 единиц техники врага. Об этом сообщает УНН.