Военнослужащие уничтожили 48 рашистов и 9 единиц на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Оперативно-тактическая группировка “Восток” в своем Facebook сообщили, что защитники Украины в районе проведения боевых действий на восточном фронте уничтожили 48 рашистов и 9 единиц техники врага. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
За предыдущие сутки, 13 июня, украинские воины уничтожили:
личного состава — 48
БМП — 1
специальная техника — 1
минометов — 2
АТТ — 2
БПЛА — 1
состав из б/п — 2
состав из ГСМ — 1
Напомним
Рашисты 45 раз в день обстреляли Сумскую область: есть погибшие.