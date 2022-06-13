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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 37391 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 83932 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 171252 перегляди

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Військовослужбовці знищили 48 рашистів та 9 одиниць на сході України

Військовослужбовці знищили 48 рашистів та 9 одиниць на сході України

Київ • УНН

 • 98219 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Оперативно-тактичне угруповання “Схід” у своєму Facebook повідомили, що захисники України в районі проведення бойових дій на східному фронті знищили 48 рашистів та 9 одиниць техніки ворога. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

За попередню добу, 13 червня, українські воїни знищили:

особового складу — 48
БМП — 1
спеціальна техніка — 1
мінометів — 2
АТТ — 2
БПЛА — 1
склад з б/п — 2
склад з ПММ — 1

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Рашисти 45 разів за день обстріляли Сумську область: є загиблі.

Українські Національні Новини

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