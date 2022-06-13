Військовослужбовці знищили 48 рашистів та 9 одиниць на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Оперативно-тактичне угруповання “Схід” у своєму Facebook повідомили, що захисники України в районі проведення бойових дій на східному фронті знищили 48 рашистів та 9 одиниць техніки ворога. Про це повідомляє УНН.
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
За попередню добу, 13 червня, українські воїни знищили:
особового складу — 48
БМП — 1
спеціальна техніка — 1
мінометів — 2
АТТ — 2
БПЛА — 1
склад з б/п — 2
склад з ПММ — 1
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