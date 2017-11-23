Военнослужащий сбил женщину на пешеходном переходе в Винницкой области

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 7027 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 19879 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 28652 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 28718 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 96832 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85496 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95526 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123431 просмотра

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня около 7:00 возле Калиновки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в отделе коммуникации Винницкой области, передает УНН.

“По предварительным данным, потерпевшая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля „Peugeot“, которым управлял 45-летний калинивчанин”, — сообщили в полиции.

Как сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, за рулем автомобиля находился военнослужащий ВС Украины.

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“Военнослужащим, который управлял автомобилем, предоставлена пострадавшей первая медицинская помощь, после чего каретой скорой помощи ​​женщина доставлена в городскую больницу г.Калиновка”, — сообщили в ВСУ.

Также установлено, что признаков алкогольного опьянения у водителя автомобиля в момент совершения ДТП не было.

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Сейчас по приказу командира воинской части, где проходит службу военный назначено служебное расследование. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

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