Военнослужащий сбил женщину на пешеходном переходе в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня около 7:00 возле Калиновки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в отделе коммуникации Винницкой области, передает УНН.
“По предварительным данным, потерпевшая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса автомобиля „Peugeot“, которым управлял 45-летний калинивчанин”, — сообщили в полиции.
Как сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ, за рулем автомобиля находился военнослужащий ВС Украины.
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“Военнослужащим, который управлял автомобилем, предоставлена пострадавшей первая медицинская помощь, после чего каретой скорой помощи женщина доставлена в городскую больницу г.Калиновка”, — сообщили в ВСУ.
Также установлено, что признаков алкогольного опьянения у водителя автомобиля в момент совершения ДТП не было.
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Сейчас по приказу командира воинской части, где проходит службу военный назначено служебное расследование. В свою очередь полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
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