Військовослужбовець збів жінку на пішохідному переході на Вінничині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні близько 7:00 поблизу Калинівки сталася дорожно-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала жінка-пішохід. Про це повідомили у відділі комунікації Вінницької області, передає УНН.
“За попередніми даними, потерпіла рухалась по нерегульованому пішохідному переходу та потрапила під колеса автомобіля „Peugeot“, яким керував 45-річний калинівчанин”, — повідомили в поліції.
Як повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ, за кермом автомобіля знаходився військовослужбовець ЗС України.
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“Військовослужбовцем, який керував автомобілем надано постраждалій першу медичну допомогу, після чого каретою швидкої допомоги доставлено жінку до міської лікарні м. Калинівка”, - повідомили у ЗСУ.
Також встановлено, що ознак алкогольного сп’яніння у водія автомобіля в момент скоєння ДТП не було.
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Наразі за наказом командира військової частини, де проходить службу військовий призначено службове розслідування. В свою чергу поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.
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