Военнослужащий ФСБ попросил статус беженца в Украине

"На пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Парень заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем. Пограничники установили, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. Гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинсцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России", - говорится в сообщении.

По словам военнослужащего, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ С.Удовиченко статуса беженца.

Как ранее сообщал УНН, в Украине проживает около 3 тыс. Беженцев из других стран.