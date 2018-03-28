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Военнослужащий ФСБ попросил статус беженца в Украине

Военнослужащий ФСБ попросил статус беженца в Украине

Киев  •  УНН

 • 11234 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Курсант российского пограничного училища ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине. Об этом в сети Facebook со ссылкой на ГПСУ сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.

"На пункт пропуска "Гоптовка" прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Парень заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем. Пограничники установили, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. Гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинсцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России", - говорится в сообщении.

По словам военнослужащего, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.

На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ С.Удовиченко  статуса беженца.

Как ранее сообщал УНН, в Украине проживает около 3 тыс. Беженцев из других стран.

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