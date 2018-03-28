Військовослужбовець ФСБ попросив статус біженця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Курсант російського прикордонного училища ФСБ РФ попросив статус біженця в Україні. Про це в мережі Facebook з посиланням на ДПСУ повідомила прес-служба МВС, передає УНН.
“На пункт пропуску „Гоптівка“ прибув громадянин РФ 1997 року народження. Хлопець заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем. Прикордонники встановили, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. Громадянин РФ Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії”, — йдеться в повідомлені.
За словами військовослужбовця, він неодноразово брав участь у мітингах опозиції, а після виборів президента РФ остаточно вирішив виїхати до України.
Наразі вирішується питання про надання громадянину РФ С.Удовиченку статусу біженця.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні проживає близько 3 тис. біженців з інших країн.