Военнопленный капитан "Яны Капу" получил около 40 писем из разных стран
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Военнопленный в Российской Федерации капитан рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук получил около 40 писем из разных стран. Он просит писать на российском языке, поскольку письма, написанные на других языках, не передают из-за цензуры. Об этом написал адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Получил около 40 писем из разных стран (очень за них благодарен). Очень просил письма писать на русском языке, т.к. письма на другом языке не проходят цензуру и соответственно не передаются Олегу. Благодарит всех, кто не безразличен к той ситуации, в которой они оказались и делают все возможное для скорейшего освобождения. Также благодарит всех, кто занимается передачами продуктов и всего необходимого", - написал Семедляев.
Кроме того, сам Олег Мельничук написал и отправил около 30 писем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По делу моряков не стоит ожидать никаких сдвигов до выборов в Украине
По словам адвоката, сегодня в СУ ФСБ прошли следственные мероприятия с военнопленным украинским моряком, капитаном рейдового буксира "Яны Капу" Олегом Мельничуком. На дополнительном допросе в соответствии с п.4 ч.3 ст. 47 УПК РФ отказался от дачи показаний.
Напомним, в РФ допросили военнопленного лейтенанта ВМС Украины.
Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.