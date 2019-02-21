Военнопленный капитан "Яны Капу" получил около 40 писем из разных стран

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61670 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130518 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130355 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129788 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125040 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160827 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117828 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145280 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Военнопленный капитан "Яны Капу" получил около 40 писем из разных стран

Военнопленный капитан "Яны Капу" получил около 40 писем из разных стран

Киев  •  УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Военнопленный в Российской Федерации капитан рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук получил около 40 писем из разных стран. Он просит писать на российском языке, поскольку письма, написанные на других языках, не передают из-за цензуры. Об этом написал адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Получил около 40 писем из разных стран (очень за них благодарен). Очень просил письма писать на русском языке, т.к. письма на другом языке не проходят цензуру и соответственно не передаются Олегу. Благодарит всех, кто не безразличен к той ситуации, в которой они оказались и делают все возможное для скорейшего освобождения. Также благодарит всех, кто занимается передачами продуктов и всего необходимого", - написал Семедляев.

Кроме того, сам Олег Мельничук написал и отправил около 30 писем.

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По словам адвоката, сегодня в СУ ФСБ прошли следственные мероприятия с военнопленным украинским моряком, капитаном рейдового буксира "Яны Капу" Олегом Мельничуком. На дополнительном допросе в соответствии с п.4 ч.3 ст. 47 УПК РФ отказался от дачи показаний.

Напомним, в РФ допросили военнопленного лейтенанта ВМС Украины. 

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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