Військовополонений капітан "Яни Капу" отримав близько 40 листів з різних країн

"Отримав близько 40 листів з різних країн (дуже за них вдячний). Дуже просив листи писати російською мовою, тому що листи на іншій мові не проходять цензуру і відповідно не передаються Олегу. Дякує всім, хто не байдужий до тієї ситуації, в якій вони опинилися і роблять все можливе для якнайшвидшого звільнення. Також дякує всім, хто займається передачами товарів і всього необхідного", - написав Семедляев.

Крім того, сам Олег Мельничук написав і відправив близько 30 листів.

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За словами адвоката, сьогодні в СУ ФСБ пройшли слідчі заходи з військовополоненим українським моряком, капітаном рейдового буксира "Яни Капу" Олегом Мельничуком. На додатковому допиті відповідно до п.4 ч.3 ст. 47 КПК РФ відмовився від дачі свідчень.

Нагадаємо, в РФ допитали військовополоненого лейтенанта ВМС України.

Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.