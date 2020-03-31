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Военного будут судить за шпионство в рядах ВСУ после "службы" в "ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Ровно будут судить военнослужащего, подозреваемого в том, что проходил "военную службу" в "ДНР", а затем поступил в подразделение Вооруженных сил Украины, где передавал лицу, позиционировавшему себя как сотрудника ФСБ РФ, информацию о ротации, перемещении и вооружении подразделения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"Прокуратурой области утверждено и направлено в Ровенский городской суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, дислоцированной в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Указано, что военнослужащего будут судить за нарушение ст. ст. 111, 258-3 УК Украины (государственная измена, участие в террористической организации).

"Установлено, что в период с марта 2017-го по февраль 2019-го гражданин Украины проходил "военную службу" в спецподразделениях террористической организации "Донецкая народная республика". Вернувшись на подконтрольную территорию Украины он вступил в ряды одного из подразделений ВСУ", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что подсудимый не отказался от преступных намерений при прохождении военной службы.

"Установив контакт с лицом, позиционировавшем себя сотрудником ФСБ Российской Федерации, собирал информацию военного характера о ротации, перемещении, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнему, что могло причинить вред обороноспособности государства", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что обвиняемый находится под стражей. За совершение преступления предусмотрено наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, военный чиновник требовал от участника боевых действий 1,5 тыс. долл. за регистрацию в квартире.

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