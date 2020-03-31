Военного будут судить за шпионство в рядах ВСУ после "службы" в "ДНР"

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Ровно будут судить военнослужащего, подозреваемого в том, что проходил "военную службу" в "ДНР", а затем поступил в подразделение Вооруженных сил Украины, где передавал лицу, позиционировавшему себя как сотрудника ФСБ РФ, информацию о ротации, перемещении и вооружении подразделения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.