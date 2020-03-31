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Військового судитимуть за шпигування у лавах ЗСУ після “служби” в “ДНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Рівному судитимуть військовослужбовця, який підозрюється у тому, що проходив “військову службу” в “ДНР”, а потім вступив до підрозділу Збройних сил України, де передавав особі, що позиціонувала себе як співробітника ФСБ РФ, інформацію про ротацію, переміщення та озброєння підрозділу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

“Прокуратурою області затверджено та направлено до Рівненського міського суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно військовослужбовця однієї з бойових бригад ЗС України, дислокованої на Дніпропетровщині”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що військовослужбовця судитимуть за порушення ст. ст. 111, 258-3 КК України (державна зрада, участь у терористичній організації).

“Встановлено, що у період з березня 2017 року по лютий 2019 року громадянин України проходив "військову службу" у спецпідрозділах терористичної організації "Донецька народна республіка". Повернувшись на підконтрольну територію України він вступив до лав одного із підрозділів ЗСУ”, - повідомили у пресслужбі.

Вказано, що підсудний не відмовився від злочинних намірів під час проходження військової служби.

“Встановивши контакт з особою, яка позиціонувала себе співробітником ФСБ Російської Федерації, збирав інформацію військового характеру про ротацію, переміщення, озброєння підрозділів ЗСУ та передавав її останньому, що могло заподіяти шкоду обороноздатності держави”, - додали у пресслужбі.

Повідомляється, що обвинувачений перебуває під вартою. За вчинення злочину передбачене покарання від 12 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, військовий посадовець вимагав від учасника бойових дій 1,5 тис. дол. за реєстрацію в квартирі.

Українські Національні Новини

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