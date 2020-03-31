Військового судитимуть за шпигування у лавах ЗСУ після “служби” в “ДНР”

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Рівному судитимуть військовослужбовця, який підозрюється у тому, що проходив “військову службу” в “ДНР”, а потім вступив до підрозділу Збройних сил України, де передавав особі, що позиціонувала себе як співробітника ФСБ РФ, інформацію про ротацію, переміщення та озброєння підрозділу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.