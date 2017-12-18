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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 92501 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100876 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101269 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114725 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102768 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105543 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Военный погиб в Черниговской области от удара током

Военный погиб в Черниговской области от удара током

Киев  •  УНН

 • 11666 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Черниговской области от удара током погиб военнослужащий контрактной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

Тело мужчины нашли у трансформатора вблизи станции Жукотки в Черниговском районе. Полиция установила, что погибший - 21-летний львовянин, который проходил военную службу по контракту в одной из частей в Черниговской области.

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По предварительным выводам было установлено, что мужчина получил поражение электрическим током от проводов трансформаторной подстанции возле железнодорожного пути.

Отмечается, что военнослужащий находился в командировке и возвращался с учений из пгт Гончаровское. На железнодорожной станции Жукотки личный состав и техника грузились на поезда. По факту гибели проводится проверка.

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