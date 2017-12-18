Военный погиб в Черниговской области от удара током
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Черниговской области от удара током погиб военнослужащий контрактной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.
Тело мужчины нашли у трансформатора вблизи станции Жукотки в Черниговском районе. Полиция установила, что погибший - 21-летний львовянин, который проходил военную службу по контракту в одной из частей в Черниговской области.
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По предварительным выводам было установлено, что мужчина получил поражение электрическим током от проводов трансформаторной подстанции возле железнодорожного пути.
Отмечается, что военнослужащий находился в командировке и возвращался с учений из пгт Гончаровское. На железнодорожной станции Жукотки личный состав и техника грузились на поезда. По факту гибели проводится проверка.