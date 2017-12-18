Військовий загинув на Чернігівщині від удару струмом

Тіло чоловіка знайшли біля трансформатора поблизу станції Жукотки в Чернігівському районі. Поліція встановила, що загиблий - 21-річний львів’янин, який проходив військову службу за контрактом в одній із частин на Чернігівщині.

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За попередніми висновками було встановлено, що чоловік отримав ураження електричним струмом від дротів трансформаторної підстанції біля залізничної колії.

Відзначається, що військовослужбовець перебував у відрядженні і повертався з навчань із смт Гончарівське. На залізничній станції Жукотки особовий склад і техніка вантажилися на поїзди. За фактом загибелі проводиться перевірка.