Военный самолет США разбился у берегов Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Американский военный самолет F/A 18 упал в море в районе префектуры Окинава на юге Японии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Токио создает военную базу на острове в Восточно-Китайском море
Указано, что американский истребитель-бомбардировщик - с авианосца ВМС США USS Ronald Reagan.
Как сообщается, два члена экипажа были спасены военными США.
Напомним, вооруженные силы США и Японии провели совместные военные учения Keen Sword.