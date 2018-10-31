США і Японія проводять спільні навчання за участю більше 50 тисяч військових
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У середу збройні сили США і Японії розпочали спільні військові навчання Keen Sword, повідомляє УНН із посиланням на агентство Kyodo News.
Маневри триватимуть до 8 листопада. Навчання проводяться на території Японії, у них задіяні сухопутні підрозділи, авіація та ВМС. У маневрах беруть участь близько 47 тисяч японських і приблизно 9,5 тис. американських військовослужбовців. Сьогодні будуть відпрацьовані рятувальне навчання на американській базі Місава в японській префектурі Аоморі.
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Як раніше інформував УНН, міністерство оборони Японії має намір негайно відновити роботи у районі Хеноко на північному сході острова Окінава, куди всупереч протестам місцевого населення передбачається перевести авіабазу морської піхоти США Футемма.
29 жовтня видання Sankei Shimbun повідомляло, що уряд Японії має намір у поточному році приступити до будівництва військової бази на віддаленому південно-західному острові Ісігакі, де планується розмістити гарнізон в 5-6 тис. осіб, а також батареї ракет класів “земля — корабель” і “земля — повітря”. Ці заходи вживаються як засіб стримування військової активності Китаю в Східно-Китайському морі.