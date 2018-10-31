США и Япония проводят совместные учения с участием более 50 тысяч военных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В среду вооруженные силы США и Японии начали совместные военные учения Keen Sword, сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo News.
Маневры продлятся до 8 ноября. Учения проводятся на территории Японии, в них задействованы сухопутные подразделения, авиация и ВМС. В маневрах принимают участие около 47 тысяч японских и примерно 9,5 тыс. американских военнослужащих. Сегодня будут отработаны спасательные учения на американской базе Мисава в японской префектуре Аомори.
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Как ранее информировал УНН, министерство обороны Японии намерено немедленно возобновить работы в районе Хеноко на северо-востоке острова Окинава, куда вопреки протестам местного населения предполагается перевести авиабазу морской пехоты США Футэмма.
29 октября издание Sankei Shimbun сообщало, что правительство Японии намерено в текущем году приступить к строительству военной базы на удаленном юго-западном острове Исигаки, где планируется разместить гарнизон в 5-6 тыс. человек, а также батареи ракет классов “земля — корабль „и“ земля — воздух ”. Эти меры принимаются как средство сдерживания военной активности Китая в Восточно-Китайском море.