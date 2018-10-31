США и Япония проводят совместные учения с участием более 50 тысяч военных

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 26161 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110689 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118749 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157677 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149271 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138845 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129472 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175222 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118182 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111813 просмотра
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7 марта, 12:17 • 111165 просмотра
Актуальное
США и Япония проводят совместные учения с участием более 50 тысяч военных

США и Япония проводят совместные учения с участием более 50 тысяч военных

Киев  •  УНН

 • 8329 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В среду вооруженные силы США и Японии начали совместные военные учения Keen Sword, сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo News.

Маневры продлятся до 8 ноября. Учения проводятся на территории Японии, в них задействованы сухопутные подразделения, авиация и ВМС. В маневрах принимают участие около 47 тысяч японских и примерно 9,5 тыс. американских военнослужащих. Сегодня будут отработаны спасательные учения на американской базе Мисава в японской префектуре Аомори.

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Как ранее информировал УНН, министерство обороны Японии намерено немедленно возобновить работы в районе Хеноко на северо-востоке острова Окинава, куда вопреки протестам местного населения предполагается перевести авиабазу морской пехоты США Футэмма.

29 октября издание Sankei Shimbun сообщало, что правительство Японии намерено в текущем году приступить к строительству военной базы на удаленном юго-западном острове Исигаки, где планируется разместить гарнизон в 5-6 тыс. человек, а также батареи ракет классов “земля — корабль „и“ земля — ​​воздух ”. Эти меры принимаются как средство сдерживания военной активности Китая в Восточно-Китайском море.

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