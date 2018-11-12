Військовий літак США розбився поблизу берегів Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Американський військовий літак F/A 18 впав в море у районі префектури Окінава на півдні Японії. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.
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Зазначено, що американський винищувач-бомбардувальник - з авіаносця ВМС США USS Ronald Reagan.
Як повідомляється, два члена екіпажу були врятовані військовими США.
Нагадаємо, збройні сили США і Японії провели спільні військові навчання Keen Sword.