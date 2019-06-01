Военный контингент США в Польше может увеличиться на 1 тысячу человек

КИЕВ. 1 июня. УНН. Численность размещенного в Польша военного контингента США, составляющая сейчас около 4,5 тысяч человек, вероятно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тысячу военных. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times. По данным ее источников, переговоров между Вашингтоном и Варшавой о расширении американского военного присутствия близки к завершению, пишет УНН.