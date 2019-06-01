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Военный контингент США в Польше может увеличиться на 1 тысячу человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Численность размещенного в Польша военного контингента США, составляющая сейчас около 4,5 тысяч человек, вероятно, будет увеличена по меньшей мере на 1 тысячу военных. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times. По данным ее источников, переговоров между Вашингтоном и Варшавой о расширении американского военного присутствия близки к завершению, пишет УНН.

Помимо увеличения численности американского контингента в Польше стороны намерены повысить его оснащенность, в том числе усилить компонент сил специального назначения. Также предполагается создать в Польше совместный военный учебно-тренировочный центр.

По данным Financial Times, в ходе переговоров было решено отказаться от идеи президента Польши Анджея Дуды создать в его стране американскую военную базу, которую он предложил назвать “Форт Трамп” в честь президента США Дональда Трампа. Американские военные будут размещаться на нескольких военных объектах на территории Польши. При этом источники газеты отмечают, что США намерены сделать свое военное присутствие в Польше долгосрочным, как того хотят польские власти.

Соглашение о военном сотрудничестве может быть подписано 12 июня во время встречи Дуды и Трампа в ходе визита польского президента в США, сообщает Financial Times. Однако срок подписания может быть перенесен на сентябрь, если сторонам понадобится больше времени, чтобы обговорить детали, отмечает издание. В ходе визита в США польский президент посетит одну из американских военно-воздушных баз, обсудит запрос Варшавы о приобретении американских истребителей пятого поколения F-35 и другие вопросы, касающиеся сферы безопасности.

Президент Польши намерен также посетить терминал по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в штате Луизиана, чтобы подчеркнуть заинтересованность своей страны в приобретении этого сырья. В ходе визита Дуды в США также будет обсуждаться сотрудничество в ядерной сфере. Польша рассматривает возможность строительства первой атомной электростанции (АЭС). Официальные лица США, в том числе министр энергетики Рик Перри, лоббируют интересы американской корпорации Westinghouse как возможного партнера Польши в строительстве АЭС, пишет Financial Times.

Напоминаем, в Польше заявили, что переговоры о присутствии войск США близки к завершению.

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