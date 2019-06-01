Військовий контингент США в Польщі може збільшитися на 1 тисячу осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Чисельність розміщеного в Польща військового контингенту США, що складає зараз близько 4,5 тисяч чоловік, ймовірно, буде збільшена щонайменше на 1 тис військових. Про це повідомила в п’ятницю газета Financial Times. За даними її джерел, переговорів між Вашингтоном і Варшавою про розширення американської військової присутності близькі до завершення, пише УНН.
Крім збільшення чисельності американського контингенту в Польщі сторони мають намір підвищити його оснащеність, в тому числі посилити компонент сил спеціального призначення. Також передбачається створити в Польщі спільний військовий навчально-тренувальний центр.
За даними Financial Times, в ході переговорів було вирішено відмовитися від ідеї президента Польщі Анджея Дуди створити в його країні американську військову базу, яку він запропонував назвати “Форт Трамп” в честь президента США Дональда Трампа. Американські військові будуть розміщуватися на кількох військових об’єктах на території Польщі. При цьому джерела газети відзначають, що США мають намір зробити свою військову присутність в Польщі довгостроковою, як того хоче польська влада.
Угода про військове співробітництво може бути підписана 12 червня під час зустрічі Дуди та Трампа в ході візиту польського президента в США, повідомляє Financial Times. Однак термін підписання може бути перенесений на вересень, якщо сторонам знадобиться більше часу, щоб обговорити деталі, зазначає видання. В ході візиту в США польський президент відвідає одну з американських військово-повітряних баз, обговорить запит Варшави про придбання американських винищувачів п’ятого покоління F-35 і інші питання, що стосуються сфери безпеки.
Президент Польщі має намір також відвідати термінал з експорту скрапленого природного газу (СПГ) в штаті Луїзіана, щоб підкреслити зацікавленість своєї країни в придбанні цієї сировини. В ході візиту Дуди в США також буде обговорюватися співпраця в ядерній сфері. Польща розглядає можливість будівництва першої атомної електростанції (АЕС). Офіційні особи США, в тому числі міністр енергетики Рік Перрі, лобіюють інтереси американської корпорації Westinghouse як можливого партнера Польщі в будівництві АЕС, пише Financial Times.
Нагадуємо, у Польщі заявили, що переговори про присутність військ США близькі до завершення.