Військовий контингент США в Польщі може збільшитися на 1 тисячу осіб

КИЇВ. 1 червня. УНН. Чисельність розміщеного в Польща військового контингенту США, що складає зараз близько 4,5 тисяч чоловік, ймовірно, буде збільшена щонайменше на 1 тис військових. Про це повідомила в п’ятницю газета Financial Times. За даними її джерел, переговорів між Вашингтоном і Варшавою про розширення американської військової присутності близькі до завершення, пише УНН.