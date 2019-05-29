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У Польщі заявили, що переговори про присутність військ США близькі до завершення

У Польщі заявили, що переговори про присутність військ США близькі до завершення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Голова кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що Варшава і Вашингтон близькі до досягнення домовленості про збільшення присутності американських військ у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Так, Щерський перебуває у Вашингтоні. Головною метою його візиту є підготовка зустрічі президента Польщі Анджея Дуди і президента США Дональда Трампа, яка планується 12 червня.

Зі слів Щерського, той факт, що це буде другий візит польського лідера в Білий дім за попередні 10 місяців, наголошує на активності польсько-американських відносин.

"Ми близькі до розв’язання декількох важливих питань у польсько-американських відносинах щодо присутності військ США, економічного співробітництва, майбутнього ініціативи Тримор’я, а також візового питання", - підкреслив міністр.

Після перемовин у Білому домі Щерський висловив надію, що запланована на 12 червня зустріч президентів Польщі та США матиме "проривний характер" для польських зусиль, спрямованих на збільшення американської військової присутності в Польщі.

"Є великий шанс, що вже у червні ми зможемо почути від президентів рішення про форму і тип цього збільшення присутності військ США у Польщі", - сказав Щерський журналістам після виходу з Білого дому.

Він додав, що перемовини про збільшення військових сил США у Польщі робочої групи Пентагону і Міністерства національної оборони Польщі "перебувають у кульмінаційному пункті".

При цьому, він уточнив, що остаточне рішення "буде за президентами Польщі та США".

Нагадаємо, раніше Варшава і Вашингтон домовилися про розширення військової присутності США в Польщі.

Також УНН повідомляв, що у вересні 2018 року Польща запропонувала США обрати місце для створення в країні військової бази.

У березні цього року генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс планує побудувати у Польщі об'єкт для зберігання військової техніки США.

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