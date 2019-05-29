У Польщі заявили, що переговори про присутність військ США близькі до завершення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Голова кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський заявив, що Варшава і Вашингтон близькі до досягнення домовленості про збільшення присутності американських військ у Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Так, Щерський перебуває у Вашингтоні. Головною метою його візиту є підготовка зустрічі президента Польщі Анджея Дуди і президента США Дональда Трампа, яка планується 12 червня.
Зі слів Щерського, той факт, що це буде другий візит польського лідера в Білий дім за попередні 10 місяців, наголошує на активності польсько-американських відносин.
"Ми близькі до розв’язання декількох важливих питань у польсько-американських відносинах щодо присутності військ США, економічного співробітництва, майбутнього ініціативи Тримор’я, а також візового питання", - підкреслив міністр.
Після перемовин у Білому домі Щерський висловив надію, що запланована на 12 червня зустріч президентів Польщі та США матиме "проривний характер" для польських зусиль, спрямованих на збільшення американської військової присутності в Польщі.
"Є великий шанс, що вже у червні ми зможемо почути від президентів рішення про форму і тип цього збільшення присутності військ США у Польщі", - сказав Щерський журналістам після виходу з Білого дому.
Він додав, що перемовини про збільшення військових сил США у Польщі робочої групи Пентагону і Міністерства національної оборони Польщі "перебувають у кульмінаційному пункті".
При цьому, він уточнив, що остаточне рішення "буде за президентами Польщі та США".
Нагадаємо, раніше Варшава і Вашингтон домовилися про розширення військової присутності США в Польщі.
Також УНН повідомляв, що у вересні 2018 року Польща запропонувала США обрати місце для створення в країні військової бази.
У березні цього року генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс планує побудувати у Польщі об'єкт для зберігання військової техніки США.