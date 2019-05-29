В Польше заявили, что переговоры о присутствии войск США близки к завершению

КИЕВ. 29 мая. УНН. Председатель кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава и Вашингтон близки к достижению договоренности об увеличении присутствия американских войск в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.