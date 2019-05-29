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В Польше заявили, что переговоры о присутствии войск США близки к завершению

В Польше заявили, что переговоры о присутствии войск США близки к завершению

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Председатель кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава и Вашингтон близки к достижению договоренности об увеличении присутствия американских войск в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Так, Щерский находится в Вашингтоне. Главной целью его визита является подготовка встречи президента Польши Анджея Дуды и президента США Дональда Трампа, которая планируется 12 июня.

По словам Щерского, тот факт, что это будет второй визит польского лидера в Белый дом за предыдущие 10 месяцев, отмечает активности польско-американских отношений.

"Мы близки к решению нескольких важных вопросов в польско-американских отношениях относительно присутствия войск США, экономического сотрудничества, будущего инициативе Триморья, а также визового вопроса", - подчеркнул министр.

После переговоров в Белом доме Щерский выразил надежду, что запланированная на 12 июня встреча президентов Польши и США будет иметь "прорывной характер" для польских усилий, направленных на увеличение американского военного присутствия в Польше.

"Есть большой шанс, что уже в июне мы сможем услышать от президентов решение о форме и тип этого увеличение присутствия войск США в Польше", - сказал Щерский журналистам после выхода из Белого дома.

Он добавил, что переговоры об увеличении военных сил США в Польше рабочей группы Пентагона и Министерства национальной обороны Польши "находятся в кульминационном пункте".

При этом, он уточнил, что окончательное решение "будет за президентами Польши и США".

Напомним, ранее Варшава и Вашингтон договорились о расширении военного присутствия США в Польше.

Также УНН сообщал, что в сентябре 2018 года Польша предложила США выбрать место для создания в стране военной базы.

В марте этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.

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