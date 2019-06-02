Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 24887 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 45911 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63471 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116973 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110139 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136788 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130044 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130121 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131300 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. В результате ракетного обстрела базы Т-4 в провинции Хомс есть разрушения, сообщает агентство Reuters. Факт нападения зафиксировал и корреспондент государственного телевидения Сирии, указывает агентство SANA, отмечает УНН.

Сирийские военные сообщили SANA, что ракетный удар нанес Израиль. Несколько ракет удалось сбить, однако двое военнослужащих погибли, а также разрушен один из военных складов.

Ранее агентство SANA сообщило, что Израиль подверг ракетному обстрелу позиции правительственных войск в южных провинциях Дамаск и Кунейтра. По официальной информации средства ПВО Сирии сумели сбить несколько ракет. Тем не менее, в результате нападения трое военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения.

В Израиле случившееся назвали ответом на сирийские ракеты, взорвавшиеся на территории страны.

Как сообщал УНН, США сообщили РФ о поддержке авиаударов Израиля в Сирии, пока там остается Иран.

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