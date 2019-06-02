Військовий аеродром в Сирії зазнав ракетного обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В результаті ракетного обстрілу бази Т-4 в провінції Хомс є руйнування, повідомляє агентство Reuters. Факт нападу зафіксував і кореспондент державного телебачення Сирії, вказує агентство SANA, зазначає УНН.
Сирійські військові повідомили SANA, що ракетний удар завдав Ізраїль. Декілька ракет вдалося збити, проте двоє військовослужбовців загинули, а також зруйнований один з військових складів.
Раніше агентство SANA повідомило, що Ізраїль завдав ракетного обстрілу у позиції урядових військ в південних провінціях Дамаск і Кунейтра. За офіційною інформацією засоби ППО Сирії зуміли збити декілька ракет. Проте, в результаті нападу троє військовослужбовців загинули, ще кілька отримали поранення.
В Ізраїлі те, що трапилося назвали відповіддю на сирійські ракети, що вибухнули на території країни.
Як повідомляв УНН, США повідомили РФ про підтримку авіаударів Ізраїлю в Сирії, поки там залишається Іран.