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Военным пенсионерам повысят пенсии в среднем на 1,5 тыс. гривен - Гройсман

Военным пенсионерам повысят пенсии в среднем на 1,5 тыс. гривен - Гройсман

Киев  •  УНН

 • 18218 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что с 1 января 2018 года выплаты военным пенсионерам вырастут в среднем на 1,5 тыс. грн. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Гройсман убежден, что уже с 1 января 2018 военные пенсионеры смогут получать пересчитанные пенсии.

"Мы предполагаем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих. Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не меньше, чем в среднем 1,5 тыс. гривен", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня передаст законопроект по изменению пенсионной системы для военнослужащих в Совет Национальной безопасности в обороне.

Украинские Национальные Новости

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