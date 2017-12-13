Военным пенсионерам повысят пенсии в среднем на 1,5 тыс. гривен - Гройсман

Гройсман убежден, что уже с 1 января 2018 военные пенсионеры смогут получать пересчитанные пенсии.

"Мы предполагаем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих. Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не меньше, чем в среднем 1,5 тыс. гривен", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины сегодня передаст законопроект по изменению пенсионной системы для военнослужащих в Совет Национальной безопасности в обороне.