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Військовим пенсіонерам підвищать пенсії в середньому на 1,5 тис. гривень - Гройсман

Військовим пенсіонерам підвищать пенсії в середньому на 1,5 тис. гривень - Гройсман

Київ • УНН

 • 18221 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володмир Гройсман переконаний, що з 1 січня 2018 року виплати військовим пенсіонерам зростуть у середньому на 1,5 тис. грн. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Гройсман переконаний, що вже з 1 січня 2018 року військові пенсіонери зможуть отримувати перераховані пенсії.

"Ми передбачаємо, що бойові пенсії мають бути більшими, ніж звичайні пенсії військовослужбовців. Підвищення пенсій для військових пенсіонерів може бути не менше, ніж, у середньому, 1,5 тис. гривень", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні передасть законопроект щодо зміни пенсійної системи для військовослужбовців до Ради Національної безпеки в оборони.

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