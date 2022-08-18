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Военным медикам передали вертолет, приобретенный на пожертвования через UNITED24

Киев • УНН

 • 126444 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров передал военным медикам вертолет, который приобрели благодаря благотворительным поступлениям через платформу UNITED24. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Военным медикам передали вертолет, приобретенный на пожертвования через UNITED24

Цитата

«Вчера передал военным медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Он будет спасать жизнь раненых. Вертолет приобрели благодаря пожертвованиям через фандрейзинговую платформу UNITED24. В общей сложности к платформе присоединяются люди из 110 стран мира!» – сообщил Федоров.

Детали

Ми-2 — первый вертолет, купленный благодаря UNITED24. Как сообщил Федоров, после первых отзывов военных и медиков, это точно не последний. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1000 кг на расстояние до 600 км, со скоростью до 200 км/ч.

На борту вертолета — медицинское оборудование для первой медицинской помощи во время эвакуации. Вертолет модернизировало талантливое украинское производство, которое соображений безопасности министр не назвал. Ми-2 имеет двигатель повышенной мощности, современные мониторы Garmin, обновленную часть кабины и систему мониторинга полета. Все это позволило уменьшить вес вертолета на 400 кг.

Напомним

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал вертолет, который был приобретен на собранные через платформу UNITED24 средства. Его стоимость составляет 23,4 млн гривен.

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