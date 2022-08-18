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Військовим медикам передали гелікоптер, придбаний на пожертви через UNITED24

Київ • УНН

 • 126444 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров передав військовим медикам гелікоптер, який придбали завдяки благодійним надходженням через платформу UNITED24. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Військовим медикам передали гелікоптер, придбаний на пожертви через UNITED24

Цитата

«Вчора передав військовим медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Він буде рятувати життя поранених. Гелікоптер придбали завдяки пожертвам через фандрейзингову платформу UNITED24. Загалом до платформи долучаються люди зі 110 країн світу!», – повідомив Федоров.

Деталі

Мі-2 — перший гелікоптер, що купили завдяки UNITED24. Як повідомив Федоров, після перших відгуків військових та медиків, то точно не останній. Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км, зі швидкістю до 200 км/год.

На борту гвинтокрила — медичне обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Гелікоптер модернізувало талановите українське виробництво, яке зміркувань безпеки міністр не назвав. Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори Garmin, оновлену частину кабіни та українську систему моніторингу польоту. Усе це дозволило зменшити вагу гелікоптера на 400 кг.

Нагадаємо

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав гелікоптер, який було придбано на зібрані через платформу UNITED24 кошти. Його вартість становить 23,4 млн гривень.

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