Вартує понад 23 млн грн: на кошти, зібрані через UNITED24, придбали гелікоптер для евакуації важкопоранених

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«Це рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 млн гривень. Для евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина. Дякую вам, що продовжуєте донатити! Кожен ваш внесок рятує життя наших захисників та захисниць», – повідомив Федоров.

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