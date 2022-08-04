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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36305 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Вартує понад 23 млн грн: на кошти, зібрані через UNITED24, придбали гелікоптер для евакуації важкопоранених

Вартує понад 23 млн грн: на кошти, зібрані через UNITED24, придбали гелікоптер для евакуації важкопоранених

Київ • УНН

 • 110949 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав гелікоптер, який було придбано на зібрані через платформу UNITED24 кошти. Його вартість становить 23,4 млн гривень. Про це інформує УНН.

Цитата

«Це рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 млн гривень. Для евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина. Дякую вам, що продовжуєте донатити! Кожен ваш внесок рятує життя наших захисників та захисниць», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

Креативний директор Дому моди Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором ініційованої Президентом Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи United24 за напрямом «Відбудова України» для допомоги тимчасово переміщеним особам.

Українські Національні Новини

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