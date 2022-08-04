Вартує понад 23 млн грн: на кошти, зібрані через UNITED24, придбали гелікоптер для евакуації важкопоранених
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав гелікоптер, який було придбано на зібрані через платформу UNITED24 кошти. Його вартість становить 23,4 млн гривень. Про це інформує УНН.
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«Це рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 млн гривень. Для евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 км. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина. Дякую вам, що продовжуєте донатити! Кожен ваш внесок рятує життя наших захисників та захисниць», – повідомив Федоров.
Нагадаємо
Креативний директор Дому моди Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором ініційованої Президентом Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи United24 за напрямом «Відбудова України» для допомоги тимчасово переміщеним особам.