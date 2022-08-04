Стоит более 23 млн грн: на средства, собранные через UNITED24, приобрели вертолет для эвакуации тяжелораненых

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«Это спасательный вертолет МИ-2АМ-1 за 23,4 млн гривен. Для эвакуации тяжелораненых с поля боя. Набирает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 км. Это очень важно, когда на счету каждая минута. Благодарю вас, что продолжаете донатить! Каждый ваш вклад спасает жизнь наших защитников и защитниц», – сообщил Федоров.

Напомним

Креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия стал послом инициированной Президентом Владимиром Зеленским фандрейзинговой платформы United24 по направлению «Восстановление Украины» для помощи временно перемещенным лицам.