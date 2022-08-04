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14 марта, 19:57 • 101882 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116550 просмотра

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14 марта, 16:00 • 107150 просмотра

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14 марта, 14:57 • 138102 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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14 марта, 12:17 • 92882 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стоит более 23 млн грн: на средства, собранные через UNITED24, приобрели вертолет для эвакуации тяжелораненых

Стоит более 23 млн грн: на средства, собранные через UNITED24, приобрели вертолет для эвакуации тяжелораненых

Киев • УНН

 • 110946 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал вертолет, который был приобретен на собранные через платформу UNITED24 средства. Его стоимость составляет 23,4 млн. гривен. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Это спасательный вертолет МИ-2АМ-1 за 23,4 млн гривен. Для эвакуации тяжелораненых с поля боя. Набирает скорость до 200 км/ч и преодолевает расстояние до 600 км. Это очень важно, когда на счету каждая минута. Благодарю вас, что продолжаете донатить! Каждый ваш вклад спасает жизнь наших защитников и защитниц», – сообщил Федоров.

Напомним

Креативный директор Дома моды Balenciaga Демна Гвасалия стал послом инициированной Президентом Владимиром Зеленским фандрейзинговой платформы United24 по направлению «Восстановление Украины» для помощи временно перемещенным лицам.

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