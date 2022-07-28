Креативний директор Balenciaga Демна став амбасадором United24: вже створено спеціальний світшот із символікою України

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Глава держави особисто подякував Демні за рішучість у підтримці України, яку він та дім моди висловили під час показу Balenciaga Winter 22 у березні цього року, коли креативний директор поділився з гостями власним досвідом біженця.

«Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна. Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну», – сказав Володимир Зеленський.

Для Демни рішення стати амбасадором United24 пов’язане з особистою історією, оскільки він пережив травму біженця.

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«Маю за честь стати амбасадором United24. Я дуже добре знаю й відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі «Відбудова України». А спеціальний світшот, який створили ми в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України», – розповів він.

На підтримку платформи United24 створено спеціальний світшот. 100% прибутку з його продажу буде переказано на напрям «Відбудова України». Благодійні світшоти будуть доступні для замовлення з 28 липня ексклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.

Напрям «Відбудова України» зосереджений на зборі коштів для відновлення об'єктів критичної інфраструктури: доріг, мостів, шкіл та лікарень, що зробить можливим повернення українців до своїх домівок, які вони вимушено залишили.