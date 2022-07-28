Креативный директор Balenciaga Демна стал послом United24: уже создан специальный свитшот с символикой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Креативный директор дома моды Balenciaga Демна стал послом инициированной Президентом Владимиром Зеленским фандрейзинговой платформы United24 по направлению «Восстановление Украины» для помощи временно перемещенным лицам, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Глава государства лично поблагодарил Демни за решительность в поддержке Украины, которую он и дом моды выразили во время показа Balenciaga Winter 22 в марте этого года, когда креативный директор поделился с гостями собственным опытом беженца.
«Спасибо за вашу поддержку, она очень ценна. Важно удерживать внимание мира на Украине, чтобы помочь отстроить нашу страну», – сказал Владимир Зеленский.
Для Демны решение стать послом United24 связано с личной историей, поскольку он пережил травму беженца.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа Imagine Dragons стала амбассадором United24
«Считаю честью стать послом United24. Я очень хорошо знаю и чувствую боль, которую переживают украинцы. Я много думал, как могу помочь Украине и всем беженцам, желающим вернуться домой. Вот почему я решил сосредоточиться на гуманитарном направлении «Восстановление Украины». А специальный свитшот, который мы создали в Balenciaga, станет своеобразным сообщением о поддержке Украины», – рассказал он.
В поддержку платформы United24 создан специальный свитшот. 100% прибыли по его продаже будет переведено на направление «Восстановление Украины». Благотворительные свитшоты будут доступны для заказа с 28 июля эксклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.
Направление «Восстановление Украины» сосредоточено на сборе средств для восстановления объектов критической инфраструктуры: дорог, мостов, школ и больниц, что сделает возможным возвращение украинцев в свои дома, которые они вынужденно покинули.