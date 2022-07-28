Креативный директор Balenciaga Демна стал послом United24: уже создан специальный свитшот с символикой Украины

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Глава государства лично поблагодарил Демни за решительность в поддержке Украины, которую он и дом моды выразили во время показа Balenciaga Winter 22 в марте этого года, когда креативный директор поделился с гостями собственным опытом беженца.

«Спасибо за вашу поддержку, она очень ценна. Важно удерживать внимание мира на Украине, чтобы помочь отстроить нашу страну», – сказал Владимир Зеленский.

Для Демны решение стать послом United24 связано с личной историей, поскольку он пережил травму беженца.

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«Считаю честью стать послом United24. Я очень хорошо знаю и чувствую боль, которую переживают украинцы. Я много думал, как могу помочь Украине и всем беженцам, желающим вернуться домой. Вот почему я решил сосредоточиться на гуманитарном направлении «Восстановление Украины». А специальный свитшот, который мы создали в Balenciaga, станет своеобразным сообщением о поддержке Украины», – рассказал он.

В поддержку платформы United24 создан специальный свитшот. 100% прибыли по его продаже будет переведено на направление «Восстановление Украины». Благотворительные свитшоты будут доступны для заказа с 28 июля эксклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.

Направление «Восстановление Украины» сосредоточено на сборе средств для восстановления объектов критической инфраструктуры: дорог, мостов, школ и больниц, что сделает возможным возвращение украинцев в свои дома, которые они вынужденно покинули.