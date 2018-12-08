Военные записали обращение к пленным морякам: вы - пример патриотизма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Мариуполе военнослужащие Объединенных сил присоединились к акции поддержки пленных украинских моряков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в ГПСУ, отмечая мужество и стойкость украинских воинов, находящихся в русском плену, на причале Мариупольского порта военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Военно-Морских Сил ВСУ провели акцию поддержки пленных украинцев.
Военные капелланы провели молебен за поддержание несокрушимого боевого духа пленных моряков, здоровье всех воинов Украины и их возвращение на Родину.
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“Пограничники Мариупольского отряда морской охраны, Донецкого отряда и военнослужащие Военно-Морских Сил присоединяются к Всеукраинской акции в поддержку пленных собратьев! Ребята, вы настоящий пример патриотизма и отваги, с вами незыблемая вера и сила. Вместе победим! Слава Украине — Героям слава!” — прозвучало из уст военнослужащих, выполняющих задачи в районе операции Объединенных сил.
25 ноября береговая охрана РФ открыто осуществила противоправные враждебные действия по отношению к корабельно-катерной группе украинского флота, что осуществляла переход к портам Мариуполя и Бердянска. Российская Федерация, распространив агрессию против Украины в морском пространстве, захватила и удерживает в плену 24 украинских моряка, среди которых есть тяжело раненые.