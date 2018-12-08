Військові записали звернення до полонених моряків: ви - приклад патріотизму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Маріуполі військовослужбовці Об’єднаних сил долучились до акції підтримки полонених українських моряків, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у ДПСУ, відзначаючи мужність та непохитність українських воїнів, що перебувають у російському полоні, на причалі Маріупольського порту військовослужбовці Державної прикордонної служби України та Військово-Морських Сил ЗСУ провели акцію підтримки полонених українців.
Військовими капеланами проведено молебень за підтримання незламного бойового духу полонених моряків, здоров’я всіх воїнів України та їх повернення на Батьківщину.
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“Прикордонники Маріупольського загону морської охорони, Донецького загону та військовослужбовці Військово-Морських Сил приєднуються до Всеукраїнської акції в підтримку полонених побратимів! Хлопці, ви справжній приклад патріотизму та відваги, з вами непорушна віра та сила. Разом переможемо! Слава Україні — Героям Слава!” — пролунало з уст військовослужбовців, що виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил.
25 листопада берегова охорона РФ відкрито здійснила протиправні ворожі дії по відношенню до корабельно-катерної групи українського флоту, що здійснювала перехід до портів Маріуполя та Бердянська. Російська Федерація, поширивши агресію проти України у морському просторі, захопила та утримує в полоні 24 українських моряка, серед яких є тяжко поранені.