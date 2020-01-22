Военные с передовой поздравили украинцев с Днем Соборности

"В этот день украинские земли объединились в одном государстве - было провозглашено Соборность УНР и ЗУНР и подписан акт Воссоединения 22 января 1919 года. В 2014 году Украина объединилась ментально - совместно поднявшись на защиту страны", - говорится в сообщении.

Так, военные, которые защищают Украину на передовой, пожелали стране "мира, без этой войны, чтобы Украина была целой, как и раньше".

Они также отметили, что все разные и из разных регионов, однако смогли стать настоящей семьей и друзьями.

Напомним, что сегодня Украина отмечает День Соборности. Зеленский в День Соборности заявил, чтобы быть сильными, надо стать едиными.

Также Гончарук поздравил с Днем Соборности: помнить, что сила в единстве. Позже Зеленский, Гончарук и Стефанчук возложили цветы к памятникам украинских деятелей по случаю Дня Соборности.