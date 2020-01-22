Військові з передової привітали українців з Днем Соборності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Військові ООС привітали країну з Днем Соборності, та побажали миру, цілості та незалежності. Відповідне відео розмістили на сторінці Військового телебачення у Facebook, передає УНН.
"У цей день українські землі об'єднались в одній державі – було проголошено Соборність УНР і ЗУНР та підписано акт Злуки 22 січня 1919 року. У 2014 році Україна об'єдналась ментально – спільно піднявшись на захист країни", - йдеться у повідомленні.
Так, військові, які захищають Україну на передовій, побажали країні "миру, без цієї війни, щоб Україна була ціла, як і раніше".
Вони також зазначили, що всі різні та з різних регіонів, проте змогли стати справжньою родиною та друзями.
Нагадаємо, що сьогодні Україна відзначає День Соборності. Зеленський у День Соборності заявив, щоб бути сильними, треба стати єдиними.
Також Гончарук привітав з Днем Соборності: пам’ятаймо, що сила у єдності. Пізніше Зеленський, Гончарук та Стефанчук поклали квіти до пам'ятників українських діячів з нагоди Дня Соборності.