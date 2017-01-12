Военные США сообщили о гибели 33 гражданских во время столкновения с "Талибаном" в Афганистане

Расследование было проведено после заявлений, что в результате авиаударов афганских сил и сил США были жертвы среди гражданского населения села, которое попало под обстрел в провинции Буз-е Кандахаре. А целью обстрела было уничтожение двух командиров "Талибана".

Двух крупных фигур из "Талибана", которые ответственны за насилие в Кундузе, было убито.

Согласно заявлению американских военных по расследованию, было обнаружено, что "33 гражданских были убиты и 27 ранены" в результате обстрела, за которым стоят войска, открывшие огонь "по боевикам" Талибана ", которые в свою очередь использовали дома мирных жителей как позиции для ведение огня ".

После проведения рейда жители Кундуза принесли тела погибших, включая детей и женщин и членов их семей в офис губернатора.

"Несмотря на обстоятельства, я глубоко сожалею о гибели невинных людей. В этом случае талибы решили спрятаться за спинами мирных людей ", - цитирует заявление командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон.

"Я хотел бы заверить президента А.Гани и народ Афганистана, мы будем принимать все возможные меры для защиты мирных афганцев. Мы будем продолжать оказывать помощь афганским силам безопасности в их усилиях по защите своей страны ", - подытожил он.

Однако чиновники из Кундуза заявили, что на самом деле количество погибших значительно больше, чем выявило расследование, а именно - около 50 погибших гражданских.

Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв на военной базе США в Афганистане, в результате которого, по последним данным, погибли четыре человека.