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Військові США повідомили про загибель 33 цивільних під час зіткнення з “Талібаном” в Афганістані

Військові США повідомили про загибель 33 цивільних під час зіткнення з “Талібаном” в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. За даними розслідування американських військових, у листопаді загинуло 33 мирних жителів під час рейду військ США на бойовиків “Талібану” в Афганістані, передає УНН з посиланням на ABC news.

Розслідування було проведено після заяв, що в результаті авіаударів афганських сил та сил США були жертви серед цивільного населення села, яке потрапило під обстріл в провінції Буз-е Кандахарі. А ціллю обстрілу було знищення двох командирів “Талібану”.

Двох значних фігур з “Талібану”, які відповідальні за насилля в Кундузі, було вбито.

Згідно із заявою американських військових щодо розслідування, було виявлено, що “33 цивільних було вбито та 27 поранено” внаслідок обстрілу, за яким стоять війська, що відкрили вогонь “по бойовикам „Талібану“, які в свою чергу використовували будинки мирних жителів як позиції для ведення вогню”.

Після проведено рейду жителі Кундузу принесли тіла загиблих, включно з дітьми та жінками та членами їх сімей під офіс губернатора.

“Незважаючи на обставини, я глибоко жалкую про загибель невинних людей. У цьому випадку таліби вирішили заховатися за спинами мирних людей”, — цитує заяву командувач військами США в Афганістані Джон Ніколсон.

“Я хотів би запевнити президента А.Гані і народ Афганістану, що ми будемо вживати всіх можливих заходів для захисту мирних афганців. Ми будемо продовжувати надавати допомогу афганським силам безпеки в їх зусиллях щодо захисту своєї країни”, — підсумував він.

Проте високопосадовці з Кундузу заявили, що насправді кількість загиблих значно більша, ніж виявило розслідування, а саме — близько 50 загиблих цивільних.

Як повідомляв УНН, у листопаді 2017 року бойовики радикального руху “Талібан” взяли на себе відповідальність за вибух на військовій базі США в Афганістані, в результаті якого, за останніми даними, загинули чотири людини.

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